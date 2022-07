Oude dakbedekking zit nu in parallelweg langs N355

vr 15 juli 2022 15.49 uur

NOARDBURGUM - De onderhoudswerkzaamheden aan de parallelweg van de N355 bij Noardburgum zijn klaar. De afgelopen twee weken werkte aannemer Roelofs in opdracht van de provincie aan de weg.

De weg was toe aan onderhoud en kreeg een nieuwe laag asfalt, met daarin oude dakbedekking van een supermarkt in Sneek. De parallelweg is inmiddels weer open voor verkeer.

In de bovenste laag van het asfalt bracht Roelofs bitumen aan. Bitumen is een stroperige vloeistof uit aardolie. Het bitumen dat voor de parallelweg is gebruikt komt uit het dak van Poiesz Supermarkten BV in Sneek. Roof2Road maakte het materiaal geschikt om in asfalt te gebruiken. Als blijkt dat het asfalt aan de verwachtingen voldoet dan kan het ook op andere plaatsen in de provincie worden toegepast.

"’Zoveel mogelijk circulair werken staat hoog in ons vaandel. Op allerlei gebied. Ook in de wegenbouw. Deze inventieve asfaltlaag is er een prachtig voorbeeld van", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân.

De werkzaamheden aan de parallelweg zijn onderdeel van de aanpassingen aan de N355 tussen Twijzel en Quatrebras. Het volgende dat op de planning staat is de aanpak van kruispunt Quatrebras, in combinatie met grootonderhoud tot aan de kom van Noardburgum.