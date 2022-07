Snorfietser (55) kijkt te diep in glaasje

vr 15 juli 2022 13.16 uur

SURHUISTERVEEN - Een 55-jarige snorfietser uit Opende is donderdagavond door de politie op de bon geslingerd omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. De man reed zichzelf figuurlijk klem toen hij in Surhuisterveen door een agent werd betrapt.

De man werd omstreeks 22.30 uur staande gehouden aan de Fossemastraat. De blaastest wees al snel uit dat hij te veel had gedronken. Op het bureau scoorde hij uiteindelijk 400 µg/l op de ademanalyse. Er is proces-verbaal opgemaakt waarna de man huiswaarts kon keren. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur.