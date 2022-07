Man (54) zit dronken achter het stuur

vr 15 juli 2022 08.43 uur

BURGUM - Het rijbewijs van een 54-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel is in de nacht van donderdag op vrijdag ingevorderd door de politie. Agenten zagen de bestuurder om 01.20 uur rijden op de Wergeasterdyk in Leeuwarden en besloten om de man te controleren. Bij een blaastest viel de automobilist door de mand.

De man bleek onder invloed van alcohol en is meegenomen naar het politiebureau. Aldaar blies de bestuurder 900 Ug/l. Dit is meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid. Er is een proces-verbaal opgemaakt, het rijbewijs is ingevorderd en de man kreeg een rijverbod voor de duur van 11 uren.