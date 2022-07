Pand van Bibliotheek Buitenpost verkocht

do 14 juli 2022 22.41 uur

BUITENPOST - Bibliotheken Noord Fryslân heeft haar pand aan de Kerkstraat in Buitenpost verkocht aan Fries Trading uit Sneek. Het was het laatste pand dat de stichting in eigendom had.

De bibliotheek blijft voorlopig nog in het pand en gaat huren. Op den duur wil de nieuwe eigenaar huurwoningen realiseren op de plek. De bibliotheek zal over enkele jaren verhuizen naar een nieuwe locatie. Deze locatie is op dit moment nog niet bekend.

Paulien Schreuder, directeur van Bibliotheken Noord Fryslân is blij dat de verkoop rond is. "En het is fijn dat we niet al snel hoeven te verhuizen. Doordat we nu ruim de tijd hebben, kunnen we goed plannen maken en een aantal ontwikkelingen in de gemeente afwachten. Dat is prettig en voorkomt ook dat we twee keer moeten verhuizen: eerst naar een tijdelijke locatie en dan naar een definitieve plek. Dat bespaart veel tijd, geld en onrust."