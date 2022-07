Vandaal (46) vernielt auto op parkeerterrein ziekenhuis

do 14 juli 2022 15.28 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel is donderdag door de politie aangehouden. De man had omstreeks 11.00 uur een auto vernield op het parkeerterrein van het MCL in Leeuwarden.

De man was in eerste instantie van het terrein gezet door de beveiliging. Dit was gebeurd vanwege zijn gedrag. De 46-jarige man liet het daarbij niet zitten en kwam op een zeker moment terug. Hij trok vervolgens een ruitenwisser van een auto.

Voor de beveiligers was de maat toen vol, de man is ter plaatse aangehouden en overgedragen aan de politie. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.