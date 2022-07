Bijzondere zwerfkei bij basisschool De Klimstien geplaatst

do 14 juli 2022 13.35 uur

NOARDBURGUM - Na vele omzwervingen is donderdag bij basisschool De Klimstien in Noardburgum een zwerfkei van ongeveer 5000 kg in het grasveld geplaatst. Deze zwerfkei is vele jaren geleden door meester Bos (1917-1952) ontdekt in de Du Toursbossen rondom de Bergumerheide zoals Noardburgum eertijds genoemd werd.

Nadat de steen vele jaren bij basisschool De Oerstek gelegen heeft, gaat die nu, na het samengaan van de twee basisscholen in het dorp, verhuizen naar De Klimstien.

Tijdens de ceremonie werd een koker door enkele kinderen in een gat geplaatst. In de koker werden tekeningen en brieven van alle kinderen gestopt voor een toekomstige generatie. De koker is onder de steen begraven zodat zij, als de steen ooit weer eens verplaatst wordt, kunnen lezen hoe het school- en dorpsleven er in Noardburgum anno 2022 uitzag.

Expositie

De Klimstien heeft dit bijzondere moment aangegrepen met een project voor de hele school en is met de kinderen teruggegaan in de tijd en de lokale historie. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling voor ouders en dorpsbewoners.

Meester Bos

Meester Bos gaf Noardburgum nationale bekendheid met zijn onderzoek naar zwerfstenen. Hij schreef boeken over zijn enorme verzameling zwerfstenen die hij allemaal benoemde en terug kon brengen naar de plaatsen van herkomst in de Scandinavische landen. Ook zijn school in Noardburgum betrok meester Bos bij zijn onderzoek. Met veel van zijn leerlingen trok hij het veld in en onderwees hun in de geologie waarbij hij buiten de schooluren lesgaf aan de geïnteresseerde leerlingen. Sommigen van die leerlingen kwamen in wetenschappelijke onderzoeken terecht.

FOTONIEUWS