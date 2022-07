Nieuwe regels voor online kansspelen

wo 13 juli 2022 15.13 uur

LEEUWARDEN - Sinds 1 juli gelden er strengere regels voor het maken van reclame voor (online) gokken waardoor het voor 'rolmodellen’ niet meer is toegestaan om reclame voor gokken te maken.

In het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl worden rolmodellen omschreven als “...alle personen die enige vorm van publieke bekendheid genieten of waarmee men zich wil identificeren of associëren...” Maar is het hele idee achter het gebruik van personen in reclame niet dat zij juist als \'rolmodel’ gepresenteerd worden om ons over te halen het product wat zij aanbevelen ook te gaan gebruiken? En genieten reclame persoonlijkheden uiteindelijk niet allemaal publieke bekendheid?

Hoewel genoemde voorbeelden zoals (ex)voetballers, artiesten en influencers wel een iets duidelijker beeld scheppen, is het de vraag hoe de gokindustrie met een dergelijk ruim te interpreteren definitie om zal gaan. Eerdere afspraken omtrent ongerichte reclame, zoals buitenreclames op het station of bij bushaltes, zijn namelijk te vrijblijvend gebleken. Want hoewel de aanbieders van het eerste moment hebben afgesproken om per juli geen buitenreclame meer te maken, voelen nieuwe aanbieders zich niet aan deze afspraak gehouden.

Ten eerste instantie omdat ze niet bij het maken van de afspraken betrokken waren, maar met name omdat ze voelen dat ze hiermee benadeelt worden. De aanbieders die vanaf oktober vorig jaar al een vergunning hadden en dus reclame konden maken, hebben spelers immers al aan zich weten te binden en naamsbekendheid op kunnen bouwen.

Wat de meeste mensen die niet in de wereld van online casino’s thuis zijn, niet zullen weten, is dat er voor een aantal internationale aanbieders een zogenaamde afkoelingsperiode gold. De over het algemeen grote casino’s boden in de periode voorafgaand aan regulering van online gokken, hun diensten toch aan Nederlanders aan terwijl dit niet was toegestaan. Afgezien van de boetes die dit hen opleverde, betekende dit ook dat zij in eerste instantie uitgesloten waren van het aanvragen van een Nederlandse vergunning.

Een ander regel ten aanzien van online gokken is de zorgplicht die aanbieders van kansspelen hebben ten aanzien van hun klanten om gokproblemen te voorkomen. Deze plicht bestaand uit een inspanningsverplichting om problematisch speelgedrag tijdig te herkennen en daarnaar vervolgens actie op te ondernemen. In eerste instantie zal het dan gaan om hen te wijzen op hulpmiddelen om 'verantwoord te spelen’, zoals bijvoorbeeld opties om storings- en speellimieten in te stellen, maar in ernstige gevallen ook spelers (tijdelijk) buiten te sluiten.

Maar ook hier is in eerste instantie gekozen voor een zachte aanpak gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid van zowel de spelers als de aanbieders. Dit heeft er ook hier toe geleid dat aanbieders hun plichten niet of nauwelijks nakomen waardoor de kansspelautoriteit aangekondigd heeft om toezicht te gaan intensiveren en niet zal aarzelen om waar nodig in te grijpen.