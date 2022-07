Tien jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij Mûnein

wo 13 juli 2022 14.25 uur

LEEUWARDEN - De 29-jarige man uit Mûnein die op 6 juni 2020 met 65 messteken een einde maakte aan het leven van de 43-jarige Walter Könemann uit Almere is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De man is veroordeeld voor doodslag, poging tot doodslag, bedreiging en poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Met balpen in hoofd gestoken

Behalve dat hij het slachtoffer dodelijk heeft verwond, heeft hij zijn overbuurman met 35 messteken ernstig verwond en heeft hij de vriendin van de buurman bedreigd. In de gevangenis in Zwolle heeft de man eind augustus 2020 een medegedetineerde met een balpen in het hoofd gestoken. Zowel in de zaak-Mûnein als bij het incident in de gevangenis beriep de man zich op noodweer. Hij zou uit zelfverdediging hebben gehandeld.

'Aanzienlijk vaak en vol agressie gestoken’

In dat scenario ging de rechtbank niet mee. De rechtbank stelde dat de Mûneiner 'aanzienlijk vaak en vol agressie heeft gestoken’. De man is verminderd toerekeningsvatbaar. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) stelden vast dat hij lijdt aan een psychische stoornis. Hij heeft last van paranoïde voorstellingen die tot veel agressie kunnen leiden. Het PBC adviseerde een langdurige behandeling met een hoog beveiligingsniveau.

Uit het raam gesprongen

De Mûneiner was op 6 juni 2020 de woning van de overbuurman binnengedrongen, op zoek naar de stiefdochter, waar hij een paar keer seks mee heeft gehad. In de woning kwam het tot een worsteling tussen de verdachte, het latere slachtoffer - een vriend van de overbuurman die hielp met klussen - en de buurman, waarbij de Almeerder het leven liet. De overbuurman en diens vriendin slaagden erin uit de woning te vluchten. De vriendin was uit het raam gesprongen.