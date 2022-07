Profronde strikt Jakobsen, Mollema en Bouwman

di 12 juli 2022 20.00 uur

SURHUISTERVEEN - De 40e Profronde van Surhuisterveen die afgelopen najaar een uitstapje maakte naar de eerste zaterdag van oktober is terug op de vertrouwde datum midden in de zomer. Op dinsdag 26 juli klinkt het startschot van deze jubileumeditie.

Momenteel wordt er hard gewerkt om een representatief rennersveld samen te stellen. De Feansters zijn in ieder geval los en kunnen al een paar mooie namen presenteren. Zo zullen Fabio Jakobsen en Bauke Mollema acte de présence geven. Afgelopen weekend werd de komst van Koen Bouwman al aangekondigd.

Fabio Jakobsen, de topsprinter die de laatste editie van de Profronde van Surhuisterveen op zijn naam wist te schrijven komt wederom naar Fryslân. De snelste sprinter ter wereld boekte tijdens zijn eerste massasprint ooit in de Tour de France direct zijn eerste etappezege. Jakobsen koos op het juiste moment de juiste positie en klopte de Belg Wout van Aert.

Bauke Mollema is een bekend en een vast gezicht in de Profronde van Surhuisterveen. De kersverse Nederlands kampioen tijdrijden komt graag naar Surhuisterveen mede omdat hij in de regio opgroeide. Koen Bouwman was één van de smaakmakers in de afgelopen Ronde van Italië. Bouwman boekte twee ritzeges en was de bergkoning. De Achterhoeker mocht na drie weken strijd om de bergpunten in Verona de blauwe trui definitief meenemen naar Ulft.

"Met de mannen Jakobsen, Mollema en Bouwman hebben we een mooie eerste stap gezet. We zijn druk bezig om het rennersveld verder vorm te geven. Er lopen op dit moment diverse contacten en hopen op korte termijn met meer nieuws te kunnen komen", aldus een enthousiaste Erik Jager van de organisatie.