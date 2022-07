Bedrijfsinbraak aan de Provincialeweg in Opende

di 12 juli 2022 17.16 uur

OPENDE - Bij een bedrijf aan de Provincialeweg in Opende is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Onbekenden wisten het gebouw binnen te komen en hebben diverse tuingereedschappen buitgemaakt. De inbraak vond plaats tussen 02.00 uur en 04.00 uur.

De politie is opzoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien. Mocht u meer weten over deze inbraak dan kunt u contact opnemen via 0900-8844.