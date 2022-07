CDA hekelt 'uitkleden' Openbaar vervoer in Buitenpost

ma 11 juli 2022 09.27 uur

BUITENPOST - Het CDA in Achtkarspelen heeft grote moeite met het verder uitkleden van het openbaar vervoer in de gemeente, vooral in Buitenpost. Twee jaar geleden liep het treinstation in Buitenpost al een extra treinstop mis en nu worden de buslijnen 12 en 13 uitgekleed. Het CDA roept het gemeentebestuur op het matje door schriftelijke vragen te stellen.

Na de zomer zal lijn 12 (Buitenpost-Augustinusga-Surhuizum-Drachten) buiten de spits niet meer door diverse dorpen rijden. Daarnaast zal lijn 13 (Surhuisterveen-Leeuwarden) zijn rechtstreekse verbinding met Leeuwarden verliezen en zal er altijd overgestapt moeten worden op Quatrebras of Feanwâlden.

"Het lijkt wel of er een nieuwe stap wordt gezet door lijn 13 te laten eindigen in Feanwâlden en op termijn Feanwâlden 'kunstmatig' meer instappers heeft dan Buitenpost. Wat zal dit op termijn betekenen voor station Buitenpost. Wordt Buitenpost het nieuwe Visvliet?" zo vraagt het CDA zich af.

De gemeente wordt door de nieuwe dienstregeling hard geraakt. "Het lijkt wel of er door de provincie doelbewust wordt aangedrongen op het minder aantrekkelijk maken van Achtkarspelen als woon gemeente en inwoners worden gedwongen om naar uitbreidingsplannen in bijvoorbeeld Leeuwarden te verhuizen." aldus het CDA.

De CDA fractie roept het gemeentebestuur op om niet aan deze versobering mee te werken en in te zetten op juist het versterken van het openbaar vervoer in Achtkarspelen.

