Dronken man (41) rijdt met 185 km/u over WÃ¢ldwei

Dronken man (41) rijdt met 185 km/u over Wâldwei

zo 10 juli 2022 09.56 uur

WARTEN - Een 41-jarige automobilist reed zaterdagavond met ruim 185 km/u over de Wâldwei bij Warten. De man had daarbij ook nog eens te diep in het glaasje gekeken.

De politie controleerde omstreeks 21.25 uur de snelheid van de man uit Dronten. Hij bleek (gecorrigeerd) 85 km/u te snel te rijden op de autoweg waar een maximum snelheid van 100 km/u geldt. Ook bleek dat de verdachte teveel alcohol had genuttigd. Op het bureau blies de 41-jarige inwoner uit Dronten 565 Ug/l. Het rijbewijs is door de politie ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt voor de snelheid en rijden onder invloed van alcohol.

Poll: Rijd jij wel eens te hard op de Wâldwei?

Nee nooit.... 27.5%

Heel soms 29.7%

Vaak maar niet harder dan 120 km/u 26.4%

Ja, regelmatig 16.5%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!