Gevluchte overvallers zijn blank en maakte geldbedrag buit

za 09 juli 2022 11.31 uur

DOKKUM - Twee jeugdige overvallers hebben zaterdagochtend een geldbedrag buitgemaakt bij de overval op het Shell tankstation aan de Dongeradyk in Dokum. De overval vond omstreeks 8.20 uur plaats. De politie laat weten dat er bij de overval geen vuurwapen in het spel was.

De twee overvallers zijn in de shop gefilmd en ze zouden zich nogal klungelig gedragen hebben. De politie startte na de overval gelijk een grote zoekactie maar vooralsnog werden de twee overvallers niet meer aangetroffen. Er werd onder andere gezocht met een politiehond.

Gevlucht via brug

De politie liet aan het einde van de ochtend weten dat het gaat om twee jongemannen met een witte huidskleur. Ze worden geschat op 16 tot 18 jaar oud. De jongens droegen beiden een wit jack dat mogelijk na de overval is gewisseld naar zwart. Na de overval zijn ze vanaf de Shell de naastgelegen straat De Schans in gerend. Via de brug naar de Súd Ie zijn ze in de wijk Fûgellân verdwenen.

Mochten buurtbewoners of betrokkenen videobeelden of andere informatie hebben, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. De politie heeft een buurtonderzoek opgestart.