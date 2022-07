Ibs 't PompeblÃªd gecertificeerd als drietalige school

Ibs 't Pompeblêd gecertificeerd als drietalige school

za 09 juli 2022 11.12 uur

DE WESTEREEN - Ibs 't Pompeblêd aan de Sportloane 2 in De Westereen is vrijdag officieel uitgeroepen tot de eerste drietalige school volgens de nieuwe richtlijnen van het Taalplan Frysk 2030. Op de school zijn de drie talen volledig geïntegreerd in het lesaanbod.

Dit betekent dat er vanaf groep 1 in deze drie talen les wordt gegeven. Er is een native speaker aanwezig tijdens de lessen Engels en tijdens projecten is het aanbod drietalig. Op deze manier krijgt elke leerling een goede basis voor zowel de Nederlandse, Friese als de Engelse taal.

Leerlingen worden steeds vrijer in het gebruik van andere talen en worden zo goed voorbereid als wereldburgers van de toekomst. In de komende jaren zal de school zich doorontwikkelen op het gebied van internationalisering.