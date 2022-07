Fries busvervoer versoberd: o.a. lijn 12 en 13 uitgekleed

za 09 juli 2022 09.20 uur

SURHUISTERVEEN - Het busvervoer van Arriva wordt flink versoberd. Dat heeft de provincie Fryslân bekendgemaakt. Lijn 12 zal alleen nog tijdens spitsuren door Surhuizum, Augustinusga, Boelenslaan, Houtigehage en Drachtstercompagnie rijden. Lijn 13/513 verliest de verbinding met Leeuwarden. Inwoners van Noardburgum, Twijzel, Kootstertille, Drogeham, Harkema en Surhuisterveen kunnen voortaan alleen via een overstap op Quatrebras of treinstation in Feanwâlden Leeuwarden bereiken.

De provincie maakte vrijdag de versoberde conceptdienstregeling van Arriva bekendgemaakt. Een groot aantal dorpen in Friesland wordt 'de dupe' hiervan. "Wij begrijpen dat de wijzigingen grote impact kunnen hebben voor de reizigers binnen Fryslân. Echter zijn ze noodzakelijk om kwalitatief goed OV te kunnen blijven aanbieden binnen de daarvoor geldende financiële randvoorwaarden. Uitgangspunt voor de provincie is dat alle kernen in Fryslân die nu openbaar vervoer hebben een vorm van openbaar vervoer behouden." aldus Gedeputeerde Staten.

Qliner 356

De nieuwe snelle HOV-verbinding tussen Dokkum en Drachten van maandag tot en met vrijdag overdag blijft. Onderweg wordt alleen bij Feanwalden Station gestopt. Van en naar Dokkum sluiten de ritten aan op de sneltrein naar en van Groningen. In Drachten is er een goede aansluiting op het Transferium Oost op de lijnen naar Oosterwolde, Heerenveen en Groningen.

Versobering naar Holwerd

Ook de lijnen 154/60 worden versoberd. De busritten gaan door de week van 4 naar 2 keer per uur buiten de spitstijden. Deze buslijn doet Holwerd, Blije, Ferwert, Marrum, HaIlum, Hijum, Finkum, Stiens en Leeuwarden aan.

