Klusjesman langer vast, huis was omgebouwd tot drugslab

vr 08 juli 2022 16.10 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige Poolse klusjesman uit Den Haag moet zijn strafproces in hechtenis afwachten. De rechtbank in Leeuwarden besloot tijdens een pro forma zitting dat de man in voorarrest blijft. De Pool wordt verdacht van het vervaardigen van crystal meth in een drugslab aan de Skieding 16 in Drachtstercompagnie.

Het drugslab werd eind maart per toeval ontdekt toen een voorbijganger een rookwolk had gezien. Er werd alarm geslagen. Al snel werd duidelijk dat er geen sprake was van brand maar dat de rookwolk met het drugslab te maken had. De politie wist ter plaatse twee verdachten aan te houden.

Recidive

De 43-jarige man uit Polen zit al sinds zijn arrestatie vast in de PI in Veenhuizen. Een verzoek van zijn raadsheer Stijn de Goede om zijn proces in vrijheid af te wachten, werd vrijdag door de meervoudige kamer afgewezen omdat er o.a. recidive gevaar is.

86 vaten

De woning was volledig omgebouwd tot een drugslab, zo liet de officier weten. Er stonden op het moment van ontdekking 86 jerrycans (20 liter) gevuld met onder andere methylamine, tolueen, zoutzuur, witpoeder 2-broom-4 chloorpropiophenon. Met deze grondstoffen is het mogelijk om crystal meth (methamfetamine) te maken.

Klusjes

Via een tolk liet de verdachte aan de rechtbank weten dat hij helemaal van niets had geweten. "Ik moest daar gewoon het dak vervangen en de muur weghalen en de trap. Dat was alles...." Hij kreeg pas een vermoeden dat er meer aan de hand was toen hij koelkasten en vaten zag staan. Dat was de tweede en derde keer toen hij in de woning aan de slag was geweest.

crystal meth

De officier van justitie verdenkt de man ervan dat hij van 1 maart tot 29 maart bezig is geweest met het vervaardigen van crystal meth of de voorbereidingen daartoe. De verdachte had eerder bij de politie toegegeven dat hij wist dat er sprake was van een drugslab. Zijn dna werd aangetroffen op de gelaatsmaskers en de auto's.

Open

Raadsheer De Goede had graag gezien dat zijn client vrijgelaten zou worden in afwachting van het strafproces. "Hij is de enige in het dossier die open is geweest...." De andere verdachten in deze zaak zouden tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd of verbergen mogelijk dingen. "De man verklaarde dat hij wist dat het er niet pluis was. Is dat voldoende om hem een directe rol toe te dichten van directe productie of voorbereidingshandelingen?" zo vroeg de raadsman zich luidop af.

Muur gesloopt

De Pool zou vooral klusjes hebben verricht aan de trap en het dak. Zijn aankopen bij een bouwmarkt zouden juist bevestigen dat hij werk had verricht aan een muur. De officier reageerde: "Er was wetenschap dat hij wist dat het om drugslab ging. De hele woning was omgebouwd tot drugslab. De muur was eruit gehaald om de grote vaten naar binnen te kunnen slepen. In die vaten werden grote hoeveelheden grondstoffen en reactiemengsels aangetroffen. Het was een fors en zeer professioneel lab."

De officier achtte de kans aanwezig dat de man opnieuw klusjes zou gaan doen omdat ze ook relatief goed betaald worden. " Zijn financiële situatie is slecht waardoor de kans op recidive groot is. Hij is meerdere keren aangetroffen bij plekken waar een drugslab werd gebouwd."

Middelen

De rechtbank oordeelt na kort beraad dat de Pool voorlopig vast blijft zitten in afwachting van zijn proces. Naast het recidive gevaar vindt de meervoudige kamer ook dat de 'ernst van het feit' zwaarder weegt dan zijn persoonlijke belangen. De advocaat had nog naar voren gebracht dat zijn vriendin naar Nederland zou komen en dat hij als kostwinner voor voldoende middelen zou zorgen.

Onderzoek bijna afgerond

Op dit moment worden nog de telefoongegevens van de medeverdachten geanalyseerd en is het wachten op het eindrapport van het LFO. Naar verwachting kan het strafproces plaatsvinden bij een volgende zitting. De datum hiervoor is nog niet bekend.