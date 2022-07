Zwangere vrouw naar ziekenhuis na aanrijding

vr 08 juli 2022 15.51 uur

JISTRUM - Twee automobilisten kwamen vrijdagmiddag met elkaar in botsing op de Rijksstraatweg bij Jistrum. Beide bestuurders reden richting Twijzel toen het op een zeker moment misging.

De voorste bestuurder wilde afslaan en de bestuurder die er achter reed, zag dit te laat. Een aanrijding was het gevolg. De politie en ambulance werden om 15.32 uur gealarmeerd voor het ongeval en zijn ter plaatse gekomen.

Een zwangere vrouw, die in de voorste auto zat, is mogelijk gewond geraakt. Zij is opgevangen het ambulancepersoneel en ze is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie (FO) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

