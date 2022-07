19 kandidaten voor kinderburgemeester in Achtkarspelen

do 07 juli 2022 14.20 uur

BUITENPOST - "Word jij onze eerste kinderburgemeester?" Die vraag stond in een brief aan alle basisscholen in Achtkarspelen. De oproep aan de leerlingen van groep 7 en 8 leverde veel reacties op. In totaal meldden zich 19 kinderen en daarmee kan de zoektocht naar een kinderburgemeester echt beginnen.

Op basis van de video’s die de kandidaten instuurden, worden 10 leerlingen gekozen. Zij komen woensdag 13 juli naar de raadzaal om zich tijdens een verkiezingsmiddag aan de jury te presenteren. Een dag later is dan de installatie van de kersverse kinderburgemeester tijdens de raadsvergadering.

Achtkarspelen zoekt een kinderburgemeester om kinderen te stimuleren na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden. Het burgemeesterschap duurt van september 2022 tot september 2023. De gekozen jonge inwoner van Achtkarspelen mag zichzelf gedurende het hele laatste jaar van de basisschool kinderburgemeester noemen. Bij activiteiten en evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, dodenherdenking en Koningsdag is de nieuwe kinderburgemeester present.

De jury bestaat uit burgemeester Oebele Brouwer, Anna van der Veen van de jongerenraad en de raadsleden Doethyna Vriesema en Tjitske Veenstra.