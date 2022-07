Expeditie Kilimanjaro levert 57.620 euro op

do 07 juli 2022 14.17 uur

DOKKUM - Stichting Ik ben Wil heeft succesvol haar eerste symposium gehouden op woensdagavond 6 juli in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Verschillende sprekers kwamen aan het woord, het boek werd gepresenteerd en er werd bekendgemaakt dat met het project Expeditie Kilimanjaro ruim 57.000 euro is opgehaald.

Tijdens Expeditie Kilimanjaro beklommen Jogchum van der Woude, Eelke Krol en Titus Vogt uit Dokkum de gelijknamige berg in Afrika. Ze deden dit om geld op te halen en aandacht te vragen voor Alzheimer, namens stichting Ik ben Wil. En “om even weer wat dichter bij mijn moeder te zijn”, aldus Titus.

Onder begeleiding van een gids en een groot team aan dragers en verzorgers maakten ze de bijzondere reis die voor een vriendschapsband voor het leven heeft gezorgd, aldus de mannen tijdens het symposium. Ze werden geïnterviewd door gespreksleider van de avond, Atze Lubach. Het ingezamelde geld komt ten goede aan projecten rond Alzheimer, waaraan stichting Ik ben Wil zich verbindt.

Sprekers aan het woord

Op het symposium over Alzheimer kwamen verschillende sprekers aan het woord. Anneke Hiemstra en Marja Meijers zijn casemanagers bij dementie Fryslân en vertelden over wat hun werk inhoudt en wat ze kunnen betekenen voor wie met Alzheimer te maken heeft of krijgt, ook nog voor dat de diagnose gesteld wordt. Martine Adema is moeder van vier kinderen en echtgenote van twee geweldige mannen, Tom en Niels. Tom overleed op jonge leeftijd aan Alzheimer. Met haar echtgenoot Niels richtte ze het Jungheimercafe, Caffemed en zes Odensehuizen in Friesland op. Dr. Fania Dassen sloot de avond af. Zij werkt bij Alzheimer Nederland en Alzheimer Centrum Limburg en is o.a. coördinator van het Adoptieproject, een project dat ook stichting Ik ben Wil in samenwerking met Alzheimer Friesland heeft opgepakt in de regio Noard-East Fryslân.

Boek gepresenteerd

Tijdens het symposium werd het boek 'Vergeet je niet dat ik van je houd’ gepresenteerd. Het is een boek waarin de lezer wordt meegenomen in de ziekte Alzheimer bij families in Fryslân. Schrijfster Thea van der Schaaf en fotografe Marit Anker werden meegenomen in de diepste gevoelens en mochten tot de kern komen van wat de ziekte Alzheimer doet bij de partners, kinderen en mensen die de patiënt na aan het hart liggen. Maja Zijlstra las als geïnterviewde voor het boek, voor uit het verhaal dat over haar familie werd gemaakt. Verschillende andere geïnterviewden waren aanwezig in de kapel en namen met elkaar de eerste exemplaren in ontvangst.

Vergeet je niet dat ik van je houd

'Vergeet je niet dat ik van je houd?’ Is de titel van het boek geworden. Het zijn de woorden van Wil Vogt, die bang was te vergeten dat ze van haar naasten hield toen zij Alzheimer kreeg. Wil Vogt werd het gezicht van de campagne 'Ik ben Wil’ die in 2020 gevoerd werd om aandacht te vragen voor de ziekte die zij bij zich droeg. 'Ik ben Wil’ ging na de campagne en het overlijden van Wil als stichting verder. Het boek kost € 25,00 en is verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde in Dokkum. De opbrengsten gaan naar stichting Ik ben Wil.

Het symposium van stichting Ik ben Wil in de Bonifatiuskapel werd mede mogelijk gemaakt door RRMV Licht en geluid, Lutine catering en Grand Café de Waegh.