Hitje Dankert-Hoekstra uit Tytsjerk koninklijk onderscheiden

wo 06 juli 2022 18.31 uur

TYTSJERK - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte dinsdag een koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Hitje Dankert-Hoekstra (05-07-1942) uit Tytsjerk. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet. Dat deed ze op vrijwillige basis en met veel inzet voor de maatschappij op plaatselijk en regionaal niveau.

Mevrouw Hitje Dankert-Hoekstra is meer dan 55 jaar lid geweest van zangvereniging Frisia Cantat in Stiens. Naast meezingen en helpen, was ze vrijwilliger en ook twee periodes voorzitter. Ze heeft veel voor de zangvereniging kunnen betekenen. Zo onderhield ze het contact met de dirigent, de pianist en de leden. Ook was ze er voor de leden bij lief en leed, bij zieke leden ging ze op bezoek en zorgde voor een attentie. Het koor trad op in woonvormen voor ouderen en voor mensen met een beperking. De zangvereniging noemt mevrouw Dankert-Hoekstra een zeer betrokken, energiek en initiatiefrijk voorzitter, met oog voor de verschillen tussen mensen.

Secretaris en vrijwilliger Kruisvereniging Stiens e.o.

Mevrouw Hitje Dankert-Hoekstra hield zich bezig met de uitleen van AWBZ-verstrekkingen binnen de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. Door haar inzet werd een nieuw gebouw voor zieken- en jeugdgezondheidszorg gerealiseerd. Ook was zij 9 jaar bestuurslid (secretaris) van de Kruisvereniging Stiens e.o. Hitje Dankert-Hoekstra droeg bij aan het welbevinden van het personeel. Bij geboortes of ziektes, feestelijkheden ging ze even langs met een attentie en een stukje persoonlijke aandacht. Volgens Kruisvereniging Stiens was Hitje Dankert-Hoekstra personeelszaken, facilitair medewerker en communicatiemedewerker in één. Met veel enthousiasme en altijd denkend in oplossingen.

Vrijwilliger Consultatiebureau

Mevrouw Dankert-Hoekstra fungeerde als assistent van de jeugdverpleegkundige. Als assistente van het consultatiebureau Leeuwarderadeel/Het Bildt/Ferwerderadeel werden door haar de baby's gewogen, gemeten en maakte ze nieuwe afspraken. Dit deed ze op vrijwillige basis. Later werd de functie officieel erkend en kwam mevrouw Dankert in dienst bij Thuiszorg Het Friese Land (en werd het een betaalde baan).

Patiënten begeleider

Via de UVV (Unie van Vrijwilligers Leeuwarden) was mevrouw Dankert-Hoekstra op vrijwillige basis actief. Zij begeleidde patiënten naar afspraken in het MCL ziekenhuis. Ook hielp ze mee met koffie- en theeschenken in het Verpleegtehuis Parkhoven in Leeuwaren en stond ze in de winkel van dit verpleegtehuis.

Vrouwen van Nu Tytsjerk

Decorandus was 24 jaar lang vrijwilliger voor de Vrouwen van Nu, afdeling Tytsjerk. Ze fungeerde als lid van de culturele reiscommissie en als vaste contactpersoon voor het kerstkoor, de filmclub en haar eigen wijk. Ze was ook een periode voorzitter en vicevoorzitter. Voor Vrouwen van Nu een zeer gewaardeerd lid, die altijd positief ingesteld was.

Dit is een opsomming van een deel van de activiteiten die hitje al jarenlang en geheel vrijwillig en onbezoldigd heeft gedaan voor de gemeenschap. Dit deed ze naast haar baan als invalkracht op de basisschool.