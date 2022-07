Boerenprotest: Ook man uit Opsterland (46) vast voor poging doodslag

wo 06 juli 2022 15.48 uur

HEERENVEEN - Een 46-jarige man uit de gemeente Opsterland is dinsdagavond ook aangehouden door de politie. De aanhoudingen vonden plaats na een protestactie langs de A32 bij Heerenveen. Naast deze man werden ook een 34-jarige man en een 16-jarige man uit de gemeente Heerenveen aangehouden.

Bij het incident op de A32 was een agent genoodzaakt om te schieten met zijn dienstwapen. Volgens de politie werd er omstreeks 22.40 uur door trekkerbestuurders geprobeerd in te rijden op de agenten en dienstvoertuigen. Er werden daarop waarschuwingsschoten gelost en er werd gericht geschoten.

Poging doodslag

Het Openbaar Ministerie en Rijksrecherche zijn inmiddels begonnen met een onderzoek naar het incident bij Heerenveen. De drie mannen zijn aangehouden voor een poging doodslag. Het onderzoek naar de gang van zaken loopt. Dit is een onderzoek onder leiding van de officier van justitie naar de feiten en omstandigheden.

Op basis van dat onderzoek wordt een vervolgbeslissing genomen. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek wordt duidelijk of de personen langer vast blijven zitten of niet. Vooralsnog zitten zij vast.

Rijksrecherche

Het onderzoek richt zich op de gedragingen van de drie mannen. Er is daarnaast nog een onderzoek gaande. In Heerenveen is sprake geweest van vuurwapengebruik door de politie. Dat gebruik is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt altijd achteraf getoetst door de Rijksrecherche. In dat onderzoek worden betrokkenen bevraagd, beelden bekeken en vindt sporenonderzoek plaats.

