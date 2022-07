Stikstofbeleid: Friese CDA wil terug naar tekentafel

di 05 juli 2022 21.57 uur

LEEUWARDEN - In een brief aan de landelijke partijtop heeft het Friese CDA haar zorgen geuit over het stikstofbeleid. In de brief staat geschreven: "Wij willen met deze brief onze zorgen kenbaar maken aan de partijleider, de fractie en het partijbestuur."

"De stikstofplannen, zoals die nu voorliggen, zien wij als onrechtvaardig en onrealistisch. Ook het proces hier naar toe, waarbij zowel de agrarische sector als de provincies zijn overvallen, keuren wij af." Het Friese CDA begrijpt dat de doelen moeten worden gehaald maar niet alleen ten koste van de agrarische sector.

"Wij zijn voor beschermde natuurgebieden, niet voor het zonder onderbouwing toevoegen van een extra stikstofgevoelig Natura2000-gebied en uitbreiding van Natura2000-gebieden maar met in Nederland realiseerbare gewaardeerde natuur. Dat vergt aanpassing van de kritische depositie waarde voor haalbare doelen en ecosystemen."

"Wij eisen dat alle betrokkenen in dit dossier alles in het werk gaan stellen om voor onze boeren een stevig en duidelijk ontwikkelperspectief te bieden. Wopke Hoekstra heeft in Nijkerk aangegeven: “dit is niet goed gegaan”. Als het niet is goed gegaan, moet er terug worden gegaan naar de tekentafel. De positie van het CDA is bepalend, zowel voor de manier waarop dit dossier wordt opgepakt als voor het vertrouwen in de hedendaagse politiek."

"Wij doen het dringende verzoek om terug te gaan naar de tekentafel om recht te doen aan de agrarische sector en recht te doen aan de al in gang gezette gebiedsprocessen. Wij sluiten graag aan bij het statement van het CDA agro-netwerk dat het CDA dient te staan voor een plan waarbij perspectief geboden wordt, mensen en het draagvlak voor beleid vooropstaan en waarbij de sector en politiek gezamenlijk aan de aanpak voor de verbetering van de natuur in Nederland kunnen werken."

Poll: Maakt dit het Friese CDA een boervriendelijke partij?

Ja, goede actie! 8.8%

Ja, maar een eerste stap.... 22.1%

Nee, nog niet 36.8%

Nee, totaal niet! 32.4%

68 stemmen - poll is beëindigd