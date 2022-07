Blokkade brug Gaarkeuken opgeheven

di 05 juli 2022 18.21 uur

GAARKEUKEN - De blokkade van de brug bij Gaarkeuken is even na 18.00 uur opgeheven door de boeren. Er was een ultimatum gesteld en de boeren hebben daaraan gehoor gegeven. Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier kwam persoonlijk ter plaatse om met de boeren te praten.

Met trekkers werd sinds maandagochtend de brug geblokkeerd. De brug kon niet meer geopend worden waardoor de gehele scheepvaart in Groningen en Friesland stil kwam te liggen. Ook de blokkade van het distributiecentrum in Heerenveen is inmiddels opgeheven.

