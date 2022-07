Tijdelijk lege schappen bij de Aldi in Kollum

di 05 juli 2022 18.08 uur

KOLLUM - Een aantal schappen van de Aldi aan de Willem Loréweg in Kollum stond dinsdag leeg. Door de blokkade van het distributiecentrum in Drachten konden de supermarkten van de Aldi zo'n 30 uur lang niet bevoorraad worden. De vrachtwagens van de Aldi konden vanaf dinsdagmiddag weer uitrijden.

De blokkerende boeren in Drachten gooiden dinsdag rond het middaguur de handdoek in de ring. Dat gebeurde op het moment dat de ME daadwerkelijk zou gaan ingrijpen. Eerder in de ochtend lieten de boeren deze site weten dat ze blij waren dat alles goed verlopen was in Drachten zonder noemenswaardige incidenten of ingrijpen van de Mobiele Eenheid van de politie.

