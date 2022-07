Drie mannen uit Opsterland opgepakt bij inzet ME

di 05 juli 2022 14.43 uur

HEERENVEEN - Een 26-jarige, 27-jarige en 30-jarige man uit de gemeente Opsterland zijn maandagavond door de politie aangehouden bij de inzet van de Mobiele Eenheid in Heerenveen. In totaal werden 8 mannen aangehouden, ook nog vier mannen (22, 50, 51, 55 jaar) uit de gemeente Súdwest-Fryslân en een 26-jarige man uit de gemeente Heerenveen.

Rond 23.00 uur moest de ME in actie komen aan de Minerva in Heerenveen. Een grote groep actievoerders blokkeerden met tientallen trekkers een belangrijk distributiecentrum. De politie heeft de aanwezigen in Heerenveen, net als in Sneek, meerdere keren de mogelijkheid gegeven om vrijwillig te vertrekken en de blokkade op te heffen.

Aan deze waarschuwingen werd - ondanks een uitgereikte WOM-brief - geen gehoor gegeven, waarop de ME werd ingezet. Toen de ME in Heerenveen arriveerde, werden zij al snel bekogeld met diverse goederen. Hierop werd besloten om traangas in te zetten. Dit zorgde ervoor dat de groep snel in beweging kwam. De rust keerde snel terug en de agenten van de ME hoefden nauwelijks meer te chargeren.