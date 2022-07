Rioolwerker gewond bij aanrijding in Burgum

ma 04 juli 2022 08.52 uur

BURGUM - Een rioolwerker is maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Mr. Oppedijk van Veenweg in Burgum. De man was bezig met werkzaamheden aan het riool en werd aangereden door de automobilist. Mogelijk zag de automobilist de werknemer en zijn wagen niet op tijd vanwege de het tegenlicht van de zon.

De politie en een ambulance kwamen even voor 8.00 uur ter plaatse. De man is door het ambulancepersoneel overgebracht naar de huisartsenpraktijk voor behandeling. De werknemer was werkzaam voor een bedrijf dat ingehuurd werd door de gemeente Tytsjerksteradiel.

