Jubilieumconcert CMV Oranje Dokkum

zo 03 juli 2022 18.35 uur

DOKKUM - Chr. Muziekvereniging Oranje Dokkum bestond op 2 juli 2021 125 jaar. Vanwege de toen geldende corona maatregelen kon er geen jubileumconcert gegeven worden.

Een jaar later op zaterdag 2 juli 2022 werd er als nog een jubileumconcert gegeven op De Markt in Dokkum. Oranje gaf onder leiding van Siemen Hoekstra een prachtig concert in de open lucht. Als gast was troubadour Piter Wilkens uitgenodigd.

Op de Markt stonden ook diverse klassieke auto van de Throttleheads opgesteld.

FOTONIEUWS