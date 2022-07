Nieuwe editie Lodenhelrun startte in Spoorpark

zo 03 juli 2022 13.48 uur

FEANWâLDEN - Zo'n 900 mensen deden zaterdag mee aan de Lodenhelrun in Feanwâlden. Voor het eerst was de start en finish in het nieuwe Spoorpark in het dorp.

De survivalrun in Feanwâlden is een zogenaamde 'funrun' en geen officiële wedstrijd. Eerder werd het evenement georganiseerd vanuit Feanwâldsterwâl. De organisatie is met zo'n 150 vrijwilligers maanden bezig geweest met de voorbereidingen. Vrijdagavond was de run voor de kinderen en zaterdag mochten de volwassenen over 30 hindernissen klimmen en klauteren.

