Huis van de maand: Tsjerk Hiddesstrjitte 20

zo 03 juli 2022 11.23 uur

KOOTSTERTILLE - Heerlijk vrijstaand wonen aan de rand van het dorp Kootstertille? Dit is uw kans! Met zowel een slaapkamer als als de badkamer op de begane grond is deze woning onder andere uitstekend geschikt voor gelijkvloerse bewoning. En wat een prachtige locatie... zowel aan de voorzijde als de achterzijde: de ligging is aan de voorzijde aan de zeer rustige straat in een jonge woonwijk en aan de achterzijde een diepe privacyvolle achtertuin met vrij uitzicht over de aangrenzende weilanden.

De semi-bungalow beschikt totaal over 3 slaapkamers en staat op een royale kavel van 802 vierkante meter. Op het perceel is verder een dubbele houten garage met bergruimte te vinden en een fraai aangelegde tuin met veel groen. De woning is voorzien van een keurig B-label en wordt verwarmd middels en Remeha Avanta combiketel uit 2018. De woning beschikt over een aantal speelse details, waaronder de patrijspoort tussen de woonkamer en de keuken.

De indeling van de woning is als volgt:

Begane grond:

Entree aan de zijkant van de woning; binnenkomst in de ruime hal met trapopgang, meterkast en toegang tot de omliggende vertrekken; lichte woonkamer van 20 m2 met houten vloer aan de voorzijde van de woning; halfopen tuingerichte keuken van 15 m2 met keuken in hoekopstelling welke voorzien is van een gaskookplaat, afzuigkap en magnetron; slaapkamer van ruim 10 m2 op de begane grond; keurige badkamer met hoekbad, douche en wastafel met bijbehorend meubel; betegelde toiletruimte met staand toilet; bijkeuken met CV-opstelling en witgoedaansluitingen.

Eerste verdieping:

Overloop met vide; 2 slaapkamers van 11 en 15,7 m2; royale inloopkast.

Tweede verdieping:

Middels plafondluik bereikbare bergzolder.

Rondom de woning:

Via de lange oprit aan de rechterzijde van de woning komt u bij de ruime houten garage met kanteldeuren, een bergzolder en een aangrenzende houten berging. Aan bergruimte geen gebrek dus en ook voor menig hobbyist een fijne ruimte! De tuin is echt een pareltje: allereerst een oase aan rust met veel privacy, maar ook met groene vingers treft u het hier in de fraai aangelegde tuin met gazon, planten, bloemen, bomen, heggen en een vijver. En voor de zonliefhebber zijn er meerdere terrassen om op prachtige dagen van de zon te genieten! Als kers op de taart grenst de woning aan weiland voor een optimaal gevoel van vrijheid en een prachtig weids uitzicht.

Het dorp Kootstertille:

Kootstertille is een dorp met een goed voorzieningenniveau; de winkels, sportaccommodaties, basisschool en openbaar vervoer (bus) liggen allen op korte afstand. Verder is Kootstertille een goed bereikbare woonplaats zowel ten opzichte van Leeuwarden, Surhuisterveen, Drachten en Groningen, de Waldwei en de A7.

Laat u verrassen door deze prachtige plek en bel snel naar het kantoor voor een bezichtiging om uw beeld compleet te maken! De makelaars leiden u graag rond! Klik hier voor meer informatie!