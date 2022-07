Dode (76) bij ongeval met motorrijder bij Burdaard

za 02 juli 2022 18.42 uur

WâNSWERT - Een 76-jarige motorrijder uit de gemeente Leeuwarden is zaterdag om het leven gekomen bij een ernstig ongeval op de Goslingawei in Wânswert. De motorrijder kwam in aanrijding met een auto.

Meerdere hulpdiensten - waaronder de traumahelikopter - zijn ter plaatse gekomen. Alle hulp mocht helaas niet meer baten. Vermoedelijk zagen de twee bestuurders elkaar op de kruising over het hoofd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De weg was lange tijd afgesloten voor het verkeer in verband met de afhandeling van het ongeval.

