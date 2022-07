Stroomstoring treft regio Kollumerpomp

vr 01 juli 2022 19.43 uur

KOLLUMERPOMP - Huishoudens in Kollumerpomp hebben vrijdagavond last gehad van een stroomstoring. Ook een gedeelte van Kollum werd getroffen door deze storing. Liander wist het probleem rond 20.30 uur te verhelpen.

Kabelnoord schrijft: "In verband met een stroomstoring in de omgeving van Kollumerpomp, kunnen sommige klanten in deze omgeving problemen met internet, televisie en telefonie ervaren. Wanneer de stroomstoring verholpen is, kunt u het beste uw modem even opnieuw opstarten."

Het ging om de volgende straten:

Bamaweg

Clantweg

Foijingaweg

Groeneweg

Hayemaweg

Jakob de Graafstraat

Meester Visserstraat

Oosterboereweg

Riddersmaweg

Sjoerdaweg

Soensterdijk