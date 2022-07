Brand in rietgedekte woning in Lioessens

do 30 juni 2022 22.21 uur

LIOESSENS - Even na 22.00 uur is er een brand uitgebroken in een woning aan de Reinsleat in Lioessens. De brandweer rukte uit voorzorg direct met meerdere eenheden uit. De brandweerploegen van Ternaard, Anjum, Dokkum en Burgum zijn ingezet om de brand te gaan bestrijden.

Bij aankomst van de brandweer waren buurtbewoners al bezig met bluswerk met brandblussers en tuinslangen. Het betreft een rieten dak van een woonboerderij.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend, maar is mogelijk veroorzaakt door blikseminslag. Buurtbewoners hoorden een luide knal. Tijdens het blussen van de brand was er sprake van hevige regenval.

Even na 22.35 uur wist de brandweer te melden dat er bij de brand veel rook vrijkomt. "De brand is heel even uitslaand geweest. We zetten zowel van buiten als van binnen in."

