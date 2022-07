Dokkumer zorgverlener steelt spullen van oud client

wo 29 juni 2022 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 69-jarige zorgverlener uit Dokkum kreeg woensdag een taakstraf van 60 uur opgelegd bij de politierechter in Leeuwarden. De Dokkumse had Makita gereedschap en tassen met kleding gestolen van een voormalig cliënt.

De diefstal vond op 23 januari van dit jaar plaats in een zorginstelling in Oentsjerk. De vrouw liep - zonder zich bekend te maken - het gebouw binnen en ze nam het gereedschap en tassen uit de kamer van de man mee. Het slachtoffer was op dat moment - als nieuwe bewoner - elders in het complex kennis aan het maken met de bewoners. Hij - en ook de eigenaar van het pand - deden later aangifte van diefstal en insluiping.

Zorgen

Bij de politierechter gaf de Dokkumse woensdag aan dat ze zich zorgen had gemaakt. Ze had al drie jaar voor de man gezorgd en hij was een dag voor de diefstal bij haar gekomen. Ze ging op onderzoek uit toen ze de volgende dag niets van hem hoorde. Uiteindelijk is ze naar de zorginstelling gereden. Ze vertelde dat ze daar op de kamer haar spullen aantrof. Opvallend was dat ze er daarvoor - tijdens het politieverhoor - niets over wilde zeggen.

Spullen

Camerabeelden lieten later zien dat de vrouw omstreeks 10.00 uur meerdere keren door de gangen van het pand was gelopen. Ze had Makita gereedschap en meerdere sporttassen bij zich. Alle spullen werden meegenomen naar haar zorgboerderij in Dokkum.

Diefstal

Voor de officier van justitie was het klip en klaar dat de spullen wel degelijk gestolen waren. "Ik geloof het gewoon niet dat die spullen van haar waren". Ook vond hij het kwalijk dat de vrouw vond dat de man eigenlijk niet aangifte kon doen vanwege zijn beperking. "Mevrouw neemt het niet zo nauw met de regels en ze houdt geen rekening met het belang van anderen."

Taakstraf

De politierechter legde de vrouw een taakstraf op van 60 uur. "U bent gewoon volstrekt uw eigen gang gegaan. Daarom denk ik ook dat u schuldig bent aan diefstal." De rechter ging niet mee in de eis van de officier van justitie om ook nog een voorwaardelijke celstraf van 1 week op te leggen.

Ook de eis van de officier om het gereedschap terug te geven, legde hij naast zich neer. Dit mede omdat de vrouw haar bedrijf per 1 mei heeft verkocht. De spullen hebben daardoor een nieuwe eigenaar gekregen waardoor teruggave te ingewikkeld is geworden.