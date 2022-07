Half jaar cel voor oplichter die ouderen mensen versleten jassen aansmeert

wo 29 juni 2022 12.00 uur

LEEUWARDEN - Met een vlotte babbel smeerde een 75-jarige oplichter mensen op leeftijd in Nederland oude en versleten jassen aan. Hij sloeg zijn slag in Dokkum, Leeuwarden (tweemaal), Frieschepalen, Kollum, Driezum, Workum en Tjalleberd. De slachtoffers waren in de leeftijd van 74 tot 94 jaar.

Dinsdag werd de oplichter uit Duitsland veroordeeld tot zes maanden cel plus zes maanden voorwaardelijk.

Iemand van de gemeente

De oplichter - woonachtig in het Duitse Filsum, maar in Nederland geboren - was bijzonder brutaal. Hij liep zomaar bij de mensen naar binnen en deed zich vaak zich voor als iemand van de gemeente die de slachtoffers dure jassen mocht aanbieden. Er moest dan wel een kleine bijdrage betaald worden.

'Een rijkeluisevenement’

Andere slachtoffers kregen te horen dat ze de jassen hadden gewonnen bij 'een rijkeluisevenement’. Of de jassen waren overgebleven bij een modeshow voor bejaarden en het slachtoffer, deze keer in Kollum, was uitverkoren om een gratis jas te krijgen. Er moest wel even 100 euro BTW betaald worden, maar de 80 euro die het slachtoffer nog in huis had, was ook goed.

Slapeloze nachten en vertrouwen in mens kwijt

In werkelijkheid scharrelde de man de jassen op bij kringloopwinkels. Hij sloeg zijn slag in Dokkum, Leeuwarden (tweemaal), Frieschepalen, Kollum, Driezum, Workum en Tjalleberd. De slachtoffers waren in de leeftijd van 74 tot 94 jaar. Een van de gedupeerden had verklaard dat ze er slapeloze nachten aan over had gehouden en het vertrouwen in de mens kwijt was.

Geen enkele verantwoordelijkheid genomen

De rechtbank nam het de verdachte kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen. Bij de politie wilde hij niks zeggen en bij de rechtszaak kwam hij niet opdagen. Hij is vaker veroordeeld voor oplichting.