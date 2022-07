Motorrijder raakt rijbewijs kwijt in Feanwâlden

di 28 juni 2022 22.11 uur

FEANWâLDEN - Een 47-jarige Feanwâldster is voorlopig even zijn rijbewijs kwijt. De motorrijder reed maandagmiddag met 121 km/u op it Bûtefjild bij Feanwâlden. Dat is het dubbele van de maximum snelheid op deze weg. De agent die hem staande hield heeft het rijbewijs van de man ingevorderd.

Hij reed na correctie 57 km/u te hard. Op it Bûtefjild geldt een maximum snelheid van 60 km/u. De officier van justitie gaat bepalen hoe lang de man zijn rijbewijs kwijt zal zijn. Ook hoort hij dan hoe hoog de boete zal zijn.