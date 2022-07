Omroep verzuimt 'bijklussen voor gemeente' te melden bij Commissariaat

zo 26 juni 2022 16.05 uur

DE WESTEREEN - De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben in 2021 ruim 32.000 euro betaald aan de lokale omroep RTV NOF voor een tiental losse (video)producties. In een aantal gevallen vroeg de omroep hiervoor geen toestemming bij het Commissariaat van de Media (CvdM) terwijl dat wel had gemoeten. De overtreding kwam aan het licht nadat WâldNet vragen stelde over de werkwijze.

Het Commissariaat van de Media bevestigt in een reactie dat zij niet op de hoogte was van het bijklussen. "In ons register nevenactiviteiten staat niet dat RTV NOF (of Stichting Streekomroep Noordoost Friesland die hierachter zit) hier toestemming voor heeft. We pakken dit op als signaal en nemen het mee in ons reguliere toezicht." aldus het CvdM.

Mediawet

Het Commissariaat van de Media is in Nederland de instantie die toezicht houdt op de mediawet. De lokale omroep valt onder deze mediawet en kan boetes ontvangen als zij zich niet aan de regels houdt. Zover is het deze keer niet gekomen. In de mediawet is ook verankerd dat de basiskosten van de omroep worden betaald door de overheid (via subsidie).

Als de omroep naast het 'gewone nieuws' over bijvoorbeeld de gemeente ook nog losse producties levert aan dezelfde gemeente, dan komt de omroep in de knel als het gaat om objectief nieuws. Bestuursvoorzitter Marco Keizer van RTV NOF laat in een reactie weten dat de journalistieke onafhankelijkheid één van de belangrijkste pijlers van zijn omroep is: "Er hebben zich dan ook geen situaties voorgedaan waarbij RTV NOF en/of een gemeente van mening was dat de onafhankelijkheid in het gedrang was dan wel dat dat het geval zou kunnen zijn."

'Scheid deze zaken'

Thomas Bruning, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalistiek (NVJ), laat in een reactie weten dat hij vindt dat je dit soort situaties niet moet willen. "Wij zijn voorstander van een duidelijke scheiding in dit soort zaken. Dus een hoger algemeen bedrag vanuit de gemeente of nog beter de landelijke overheid en geen deelopdrachten vanuit de gemeente die de geloofwaardigheid van de omroep als onafhankelijk medium in het geding brengen."

Bruning weet dat veel lokale en regionale zenders 'bijklussen' maar zegt: "We zijn van mening dat de regels in de Mediawet strenger zouden moeten zijn."

32.196 euro

De gemeente Noardeast-Fryslân liet naar aanleiding van de vragen weten dat er 32.196 euro is overgemaakt naar RTV NOF voor extra klussen in 2021. Een klein deel van het bedrag werd betaald door Dantumadiel. Het bedrag komt bovenop de subsidie die de twee gemeenten jaarlijks samen geven (37.693 euro).

Registratie interne bijeenkomsten

Dat de lokale omroep incidentele subsidies van de gemeente ontvangt is niet nieuw. Het geld is dan bestemd voor het uitzenden van bijvoorbeeld de Dodenherdenking, Bevrijdingsdag of een verkiezingsdebat. Wat bij de gemeente Noardeast-Fryslân misging, was het feit dat de omroep tweemaal een interne bijeenkomst liet registreren voor 8088 euro (excl. btw).

'Gemeente kende omroep'

Wethouder Aant Jelle Soepboer van Noardeast ziet de nauwe samenwerking met de eigen lokale omroep niet als een probleem. "In de eerste plaats is de omroep ingezet voor het uitzenden van openbare bijeenkomsten, vanwege hun uitzendrechten." zo laat Soepboer via een woordvoerder weten. De coronamaatregelen waren overigens ook regelmatig de oorzaak waarom (openbare) bijeenkomsten werden uitgezonden.

Omdat de gemeente de omroep kende, werden zij ook ingezet voor de gewraakte interne bijeenkomsten. "Door de ervaringen van eerder (de openbare live-uitzendingen), is de omroep hier enkele keren voor gevraagd. Volgens het inkoopbeleid van de gemeente hoeven dit soort opdrachten niet aanbesteed te worden." aldus Soepboer.

Andere partijen

De wethouder beseft dat het misschien niet zo had moeten gaan. Soepboer: "Mochten we in de toekomst vaker dit soort besloten online bijeenkomsten organiseren, kijken we mogelijk ook naar het aanbod van andere partijen."

Voordeel

Naast de onafhankelijkheid van de omroep worden door de werkwijze ook reclamebedrijven benadeeld. Er is namelijk sprake van oneerlijke concurrentie omdat de omroep dankzij subsidie over apparatuur en middelen beschikt en bovendien werkt met vrijwilligers. Commerciële partijen hebben deze voordelen niet. De situatie is te vergelijken met bijv. de paracommerciële horeca. Voor deze sector bestaan er regels zodat bijv. een sportkantine niet oneerlijk concurreert met een kroeg. Sportkantines hebben bijvoorbeeld beperkte openingstijden.