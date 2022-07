Rondzwaaiende haren op SOA

zo 26 juni 2022 15.19 uur

SURHUIZUM - Liefhebbers van echt zware metalmuziek konden zaterdag hun hart ophalen op het SOA-festival in Surhuizum. De bands The Veins, Bladecrusher, The Art of Panthera, Van Hagar, Incursion Dementa, en als afsluiter Player maakten er een geslaagde dag van in Surhuizum. Er werd volop gepogood en geheadbangd.

Tijdens het festival werd ook een crowdfundingsactie gehouden voor de minimacamping Polemonium van Appie Wijma in Opende. De opbrengst van deze actie is nog niet bekend, maar wordt komende week verwacht.

