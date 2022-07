Echtpaar De Vries-Vriesinga uit MÃ»nein viert diamanten huwelijksjubileum

Echtpaar De Vries-Vriesinga uit Mûnein viert diamanten huwelijksjubileum

za 25 juni 2022 17.23 uur

MûNEIN - Maandag is het 60 jaar geleden dat Geert de Vries (85) en Jeltsje Vriesinga (82) in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Gebben zal het echtpaar maandag bezoeken om ze te feliciteren met dit bijzondere jubileum.

De heer de Vries is geboren in Mûnein en mevrouw Vriesinga zag het levenslicht in Suwâld. Het paar ontmoette elkaar bij een zangvereniging in Oentsjerk. Geert haalde Jeltsje op voor de repetities en bracht haar na afloop weer veilig thuis. Na hun verkeringstijd trouwde het stel en ging in Oentsjerk wonen. Later verhuisden ze naar een boerderij in Mûnein. Hier hielden ze koeien, schapen en pony’s.

Het echtpaar kreeg zes kinderen waarvan er tot hun grote verdriet twee zijn overleden. Eén kind overleed op tweejarige leeftijd en één stierf enkele weken na de geboorte. Het echtpaar geniet heel erg van hun vier kinderen die allemaal in de buurt wonen, waarvan één zoon nog thuis. De familie is inmiddels uitgebreid met zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De heer de Vries heeft als hobby een tractorverzameling en mevrouw de Vries mag graag handwerken en poppen haken. Meneer de Vries moet binnenkort een operatie ondergaan, verder is het echtpaar nog in goede gezondheid. Het huwelijksjubileum wordt in familiekring gevierd.