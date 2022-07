Echtpaar Bosgraaf-Gosma uit Burgum viert briljanten huwelijk

za 25 juni 2022 16.59 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben bezoekt maandag het echtpaar Bosgraaf-Gosma uit Burgum. Jan Bosgraaf en Froukje Gosma vierden zaterdag namelijk hun 65-jarig huwelijksjubileum.

De heer Bosgraaf werd op 27 maart 1934 geboren in Dantumawoude (nu Damwâld) en mevrouw Bosgraaf-Gosma op 17 april 1936 in Noardburgum. Het echtpaar heeft drie kinderen, 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een wandeling in Dokkum. Na drie jaar verkering te hebben gehad was het tijd voor de volgende stap en op 25 juni 1957 trouwde het echtpaar. De heer Bosgraaf was zijn hele werkzame leven schilder. Hij is 40 jaar in dienst geweest bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Mevrouw werkte voor haar trouwens als "faam" bij de boer. Later zorgde ze voor de kinderen en het huishouden. Het echtpaar ging altijd graag fietsen, maar door een (afzonderlijk) ongeluk zijn ze beiden minder mobiel. Fietsen lukt helaas niet meer.

Het echtpaar woont al sinds 1962 in Burgum. Daarvoor hebben ze in Dokkum en bij de ouders van mevrouw gewoond. Ze hebben al ruim twintig jaar een chalet op Texel waar ze zo vaak mogelijk van genieten. De gezondheid van de heer en mevrouw Bosgraaf-Gosma is goed. Het briljanten huwelijksjubileum werd met de kinderen en kleinkinderen gevierd.

