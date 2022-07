Dit jaar nog geen inbraken op Ameland en Schiermonnikoog

za 25 juni 2022 09.00 uur

NES (AMELAND) - In 2022 is er nog geen enkele melding van woninginbraak gedaan op Ameland en Schiermonnikoog. Toch steeg in heel Friesland het aantal inbraakmeldingen met 32,6%. Aanvoerder van de lijst met meeste inbraken is gemeente Tytsjerksteradiel met 1,76 inbraken per 1.000 huishoudens.

Gemiddeld gezien zijn er in Friesland 0,95 inbraken per 1.000 huishoudens. Tytsjerksteradiel zit daar dus flink boven. Waar vorig jaar in de eerste vijf maanden vijf maal werd ingebroken is dit in 2022 gestegen naar 24 keer. Een flinke stijging dus.

De top 5 gemeenten in Friesland met de grootste kans op inbraak is als volgt:

Tytsjerksteradiel (1,76 inbraken per 1.000 huishoudens) Leeuwarden (1,48 inbraken per 1.000 huishoudens) Heerenveen (1,22 inbraken per 1.000 huishoudens) Harlingen (1,06 inbraken per 1.000 huishoudens) Opsterland (1,03 inbraken per 1.000 huishoudens)

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op de website van independer.