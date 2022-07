Zes kinderen betrapt op terrein van voormalig zwembad

vr 24 juni 2022 14.07 uur

NES (AMELAND) - Zes kinderen die op schoolreisje waren op Ameland zijn donderdag betrapt op het terrein van Aqua Plaza. Het voormalig zwembad aan de Molenweg in Nes staat al jaren leeg en is verboden terrein. Er ligt namelijk veel glas en de staat van het gebouw is gevaarlijk. Het terrein is afgesloten met hekwerk en prikkeldraad, maar toch zijn de kinderen er langs gekomen.

De kinderen, van 11 en 12 jaar oud, mochten na een stevig gesprek met de agenten weer terug naar hun verblijfsplaats. Daarin is ze uitgelegd wat de gevaren zijn van zo'n terrein. De leiding van hun school is door de politie op de hoogte gebracht. Daarmee komen ze nog goed weg, een boete voor het betreden van verboden terrein is normaal €100,-.