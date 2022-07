Friese daling uitstoot broeikasgassen dankzij centrale

vr 24 juni 2022 10.45 uur

BURGUM - Dankzij de elektriciteitscentrale bij Burgum heeft Friesland een flinke daling bewerkstelligd van de uitstoot van broeikasgassen in Friesland. De uitstoot is tussen 1990 en 2018 met 27% gedaald: van 8,8 naar 6,4 megaton. Dat is meer dan de landelijke afname. Die was 16%.

In 2030 moet de daling in heel Nederland 49% zijn. In 2020 stond de landelijke teller op 25,5%. Friesland was in de periode van 1990 tot en met 2018 verantwoordelijk voor 3,5% van de landelijke uitstoot.

Friese uitstoot

De daling in Friesland was 11% groter dan landelijk. Dat is voor een deel het gevolg van de beperktere inzet van de elektriciteitscentrale in Burgum. Deze wordt sinds 2015 nog maar incidenteel ingeschakeld, waardoor de uitstoot van de centrale flink is afgenomen. Verder laten de cijfers ook dalingen zien in de sector landbouw en landgebruik in Friesland. Ook de sector gebouwde omgeving laat een daling zien. Sectoren waarin de uitstoot is toegenomen, zijn mobiliteit en industrie.

De cijfers staan in de notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân, die Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten stuurde. Daarin staat wat Friesland bijdraagt aan het nationale Klimaatakkoord uit 2019. Daarin staat als doel 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990. In 2050 moet de reductie minimaal 95% zijn. Het huidige kabinet heeft het doel voor 2030 inmiddels bijgesteld naar minimaal 55%.