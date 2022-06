Deze maand openluchttheater in WÃ¢nswert

Deze maand openluchttheater in Wânswert

do 23 juni 2022 07.57 uur

WâNSWERT - Van 24 t/m 26 juni verandert Wânswert in een groot openluchttheater. Lokale spelers en muzikanten brengen dan met de voorstelling Foksejacht een ode aan het dorp. De voorstelling is onderdeel van 'Veur Aaltied'.

Veur Aaltied bestaat uit tien bijzondere theatervoorstellingen in tien oude Groninger en Fryske kerken, gebaseerd op de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten en gemaakt door en met inwoners van het dorp.

Foksejacht

Foksejacht is een ode aan het dorp Wânswert en het dorpse leven in het algemeen. Het gaat over mensen die echt hebben bestaan en hun historische waarde. Met vallen en opstaan bewegen ze zich door de tijd. Soms is het goed even om te kijken.

Het theaterstuk bestaat uit drie bedrijven, die zich allemaal op een andere locatie in het dorp afspelen. Het publiek loopt terug in de tijd. Van het dorpshuis Eldorado naar de molen en tenslotte naar de Petruskerk. Daar zorgt het orgel voor muzikale intermezzo's.

Foksejacht is een theaterbelevenis in de Fryske taal, zoals in het dorp gebruikelijk is. Ook de brassband is aanwezig. In dit kleine dorp van zo’n 120 inwoners is dit project hét evenement van het jaar 2022.

Door en met het dorp

De verhalen in de voorstellingen van Veur Aaltied worden verbeeld door lokale spelers, musici en amateurkunstenaars. In het hele traject speelt de samenwerking van amateurs en professionals een belangrijke rol. Elk dorp krijgt een scriptschrijver en regisseur toegewezen die samen met het dorp werken aan het verhaal en de vorm van de voorstelling. Dit leidt tot unieke en op maat gemaakte theaterstukken. In Wânswert is het script geschreven door Eelco Venema en de regie is in handen van Luuk Eisema. Tom de Boer speelt op het orgel.

Alle drie de voorstellingen zijn helaas al uitverkocht.

De speelperiode van Veur Aaltied is van juni tot en met oktober 2022. Er volgen nog voorstellingen in Beerta, Grijpskerk, Westeremden, Ter Apel, Garmerwolde, Oude Pekela en Peins. Veur Aaltied is een productie van Stichting Pandeon in samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Âlde Fryske Tsjerken.

Meer informatie: www.veuraaltied.nl.