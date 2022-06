Wielrenner (62) botst op auto in Stroobos

wo 22 juni 2022 17.59 uur

STROOBOS - Op een kruising op de Miedweg in Stroobos is een 62-jarige wielrenner uit Buitenpost in botsing gekomen met een auto. Het ongeval gebeurde woensdag aan het einde van de middag. Een ambulance kwam ter plaatse om de wielrenner onderzoeken.

De racefietser kwam over de brug en zou richting Doezum. Hij nam de binnenbocht en botste toen bovenop een auto die daar net aan kwam rijden. De wielrenner is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn fiets en helm zijn neergezet bij een omwonende.

