Eigen boerenprotest op CBS de Oanrin in Twijzel

wo 22 juni 2022 17.22 uur

TWIJZEL - Niet alleen in Stroe en op de A7 waren er woensdag boerenprotesten, ook in Twijzel! Op basisschool CBS de Oanrin was woensdagochtend een optocht met twee grote en een heleboel kleine trekkers. Ook de kleine trekkers waren voorzien van vlaggen.

In alle vroegte verzamelden de kinderen zich bij de school. Het doel van de tocht was om te laten zien dat de leerlingen trots zijn op de boer en samen met hen in protest gaan om de boeren te steunen.