Gratis zomeravondconcert voor inwoners van Oentsjerk en omstreken

di 21 juni 2022 10.41 uur

OENTSJERK - De drie orkesten van de Bazuin Oenkerk gaan een zomeravondconcert geven. Alle inwoners van Oentsjerk en omstreken zijn welkom op 1 juli om 19.00 uur om hierbij aanwezig te zijn. De toegang hiervoor is gratis. Dit concert vindt plaats op het plein bij de Ontmoetingskerk in Oentsjerk aan de Rengersweg.

Met dit concert willen de drie orkesten alle inwoners bedanken voor hun steun aan de vereniging tijdens dit bijzondere corona-jaar, waarin de activiteiten voor een heel groot deel hebben stilgelegen. In januari 2022 werd de draad weer opgepakt en de muzikanten laten graag aan iedereen die het wil horen dat de muziek nog even mooi klinkt als daarvoor!

Bijzonder is dat zowel het A-orkest als het B-orkest een nieuwe dirigent hebben gekregen en de vereniging is er trots op om hen te presenteren aan de dorpen. Het A-orkest staat sinds mei 2021 onder leiding van Jaap Musschenga en het B-orkest wordt sinds januari 2022 gedirigeerd door Jan-Aart Ponstein. Het C-orkest timmert al een tijd goed aan de weg onder leiding van dirigent Trienke Gietema.

De drie orkesten zullen een kort en toegankelijk programma spelen, met muziek die bij eenieder in de smaak zal vallen. Dit is voor de muzikanten tevens het laatste concert voor de zomerstop.