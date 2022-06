Dertiende verjaardag Werelderfgoed de Waddenzee

ma 20 juni 2022 19.40 uur

OUDE BILDTZIJL - Vier tijdens de Dag van het Wad de dertiende verjaardag van Werelderfgoed de Waddenzee. Op zaterdag 25 juni laten zij op drie hoofdlocaties de brede variatie van het gebied zien. Dat wordt gedaan met een gratis dagvullend programma. Ontdek wat er te doen is tijdens de Dag van het Wad in Friesland bij De Aerden Plaats in Oude Bildtzijl. Of bezoek één van de activiteiten op locatie van ondernemers in het gebied en vier daar het feestje mee.

Dertien jaar geleden

In 2022 is het dertien jaar geleden dat Unesco dit mooie gebied uitriep tot Werelderfgoed. De Aerden Plaats is de hele dag gratis toegankelijk en er is een leuk programma voor jong en oud. Kom om 12.30 en 13.45 uur naar een optreden van Arnold de Boer, ZEA, en oud-dichter des Vaderlands Tsead Bruinja. Om 14.30 kun je de theatervoorstelling Wat \'n Wad bezoeken van Pier21 en maak een reis naar de zee samen met Sven en Lotte.

Heuse soundscapes

Tussen 11.00 en 15.00 uur kun je meedoen aan een muziekworkshop van een echte producer: wat voor geluiden vind je op het Wad? En kun je hier muziek mee maken? Producer Mark Wagenaar tovert op bijzondere wijze de geluiden van het waddengebied om in heuse soundscapes. En neem je een eigen t-shirt of tasje mee? Dan kun je deze zeefdrukken bij de Safe Druk Brigade!

Tussendoor kun je de hele dag genieten van kleine waddenproeverijtjes. Iedereen is welkom en kan het feestje meevieren. Bekijk het hele programma op DagvanhetWad.nl