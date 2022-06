Alle vestigingen HAARZAAK m/v overgenomen

ma 20 juni 2022 17.20 uur

BURGUM - De kapsalons van HAARZAAK m/v in Burgum, Buitenpost en Sneek zijn overgenomen. De kapsalon begon ooit in 1999 toen Jouke van den Borg aan de Markt in Burgum zijn eerste kapsalon startte. In 2007 opende de vestiging in Buitenpost, gevolgd door de vestiging in Sneek (2012).

Met zijn gedrevenheid kon Van den Borg helemaal zijn ei kwijt in de zaken waar klanten terecht konden voor een knipbeurt of een schoonheidsbehandeling. "Mensen moeten HAARZAAK m/v uitwandelen en zich écht happy voelen, dat is ons doel!" aldus Jouke van den Borg. In 2017 sloeg echter het noodlot toe. Bij Jouke werd slokdarmkanker geconstateerd. Na een korte terugkeer op de werkvloer bleek in 2019 dat de ziekte niet te bestrijden was. Jouke overleed op 50-jarige leeftijd.

De kapsalons werden in tussentijd door zijn partner Anke Nynke overgenomen. Als schoonheidsspecialiste had ze geen ervaring in het kappersvak maar ze deed een poging. Na een paar jaar was ze zich zeker ervan bewust dat ze de fijne kneepjes van het kappersvak nooit zou kunnen doorgeven op de manier waarop Jouke dat deed. Ze heeft simpelweg een andere achtergrond en niet de creativiteit die je als ondernemer moet hebben.

Het was tijd om op zoek te gaan naar iemand die het nalatenschap kon voortzetten. Ze vond de juiste persoon in de 45-jarige Piety Veldhuis. Vanaf 1 juli gaat zij de drie HAARZAAK m/v- vestigingen overnemen.

Piety Veldhuis heeft al sinds 13 jaar de kapsalon 'Knippers-Inn' in Raerd. Voor haar was het duidelijk. Nog 13 jaar doorgaan op dezelfde voet zou haar niet de uitdaging bieden die ze nodig heeft. In een later stadium zal ook de kapsalon in Raerd worden omgedoopt naar HAARZAAK m/v.