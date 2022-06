Fietser steekt weg over en komt in botsing met auto

zo 19 juni 2022 20.14 uur

DE WESTEREEN - Een jongeman, die met zijn fiets de weg over zou steken, is zondagavond aangereden door een automobilist. Het slachtoffer zou de Noarder Stasjonsstrjitte in De Westereen oversteken, maar zag daarbij de auto over het hoofd. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de fietser te onderzoeken.

Volgens een getuige wou de jongen de trein halen en stak hij daarom gehaast over. De jongeman is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval raakte de auto in ieder geval beschadigd aan het voorraam.

