Werkzaamheden veiliger maken kruispunt afgerond

zo 19 juni 2022 09.00 uur

SURHUISTERVEEN - De werkzaamheden voor het veiliger maken van het kruispunt van de Blauwhuisterweg met de Boelenswei bij Surhuisterveen zijn afgerond. Wethouder Sierd Vegelin van de gemeente Achtkarspelen heeft in zijn eerste werkweek direct de handen uit de mouwen gestoken. Hij legde de laatste hand aan de werkzaamheden bij het kruispunt.

Fietsers kunnen sinds vrijdag gebruikmaken van een nieuwe middengeleider. Op deze manier kan er in twee etappes overgestoken worden. Dit zorgt voor meer overzicht en kortere wachttijden. De Blauwhuisterweg is een drukke en belangrijke ontsluitingsweg van Surhuisterveen en Boelenslaan. Daarnaast is het een veelgebruikte fietsroute richting Surhuisterveen en Drachten.

Lang wachten

Fietsers moesten voorheen soms erg lang wachten vanwege de vele auto's die tussen het Jachtfjild en Surhuisterveen reden. Naast veiligheid was dit ook één van de redenen om de kruising aan te pakken. Voor sommige fietsers is het aangepaste kruispunt nog wel even wennen (zie fotonieuws).

FOTONIEUWS